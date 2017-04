Tras cuatro décadas haciendo ciencia, Jorge Wagensberg (Barcelona, 1948), doctor en Física, profesor, museólogo, investigador, exdirector de CosmoCaixa y director del futuro museo del Hermitage que abrirá en Barcelona en el 2019, merece como pocos el calificativo de sabio. Él, sin embargo, asegura: “Sabio no significa mucho, sólo que tienes conocimientos y, por lo tanto, algunas comprensiones”.

Su último libro, Teoría de la creatividad (Tusquets), está dedicado al concepto de idea, que define como la forma de conocimiento más primitiva y con derecho a cruzar cualquier frontera, en lo que supone una defensa entusiasta de la conversación, las paradojas y la interdisciplinariedad. El encuentro tiene lugar en su estudio barcelonés, donde ejercen de testigos varios dientes de dinosaurio y una vértebra de una de las primeras ballenas, entre otros muchos fósiles, un fonógrafo, y la fotografía, teñida en oro y excremento de oca para su óptima conservación, de una piedra que se pierde en la noche de los tiempos y que fue rescatada del fondo de un glaciar brasileño.

¿Esa fábrica de maletas que fundó su padre puso alguna semilla de su futuro interés en el conocimiento y la ciencia?

Sin duda. No he visto en mi vida a nadie tan feliz como mi padre, un ingeniero de vocación con mano para el diseño y las soluciones técnicas, el día en que me mostró el nuevo modelo de maleta en el que llevaba un año trabajando. De la fábrica me fascinaba el proceso por el cual las materias primas entraban por la sexta planta y salían por la planta baja convertidas en maletas flamantes.

“La idea –escribe– es evocar lo máximo con lo mínimo”. ¿Qué campo de la actividad humana sintetiza mejor este principio?

Esta es la mayor aspiración de la poesía, si bien pocas veces lo consigue, y pasa fácilmente de lo sublime a lo ridículo. Con algunas excepciones, Pessoa, Leopardi o Cavafis, los poetas, a mi parecer, enseguida caen en lo banal o lo excesivo.

Y en el ámbito de la ciencia, ¿qué ideas concretas le asombran más por haber alcanzado este objetivo?

La idea más potente que ha parido nunca la mente humana es la teoría general de la relatividad, de la que sale toda la física moderna y que está basada en un principio bien simple, como es el de la equivalencia, el cual además resulta sencillo de sintetizar. A saber: si te encuentras en un habitáculo cerrado y te pesas, no puedes saber nunca si lo que indica la báscula se debe a que el habitáculo se está acelerando o a que hay un planeta que te está atrayendo con una cierta gravedad. Y luego, claro está, tenemos la evolución de las especies, otra teoría increíble pese a su aparente banalidad. Ninguna idea ha influido tanto fuera de la ciencia como la que tuvo Darwin.

Sin circulación de ideas, reitera en la obra, una sociedad está condenada.

Una sociedad intelectualmente sana es aquella que es generosa con las ideas. El milagro de una mente humana capturando una idea sólo es un primer paso, luego hace falta percibir que esa idea es trascendente y, por último, seducir con ella a los demás. Raramente la misma persona completa los tres estadios. De aquí la importancia de la conversación. Sólo cuando el flujo de ideas es fácil estas prosperan. Ha habido épocas proclives. Por ejemplo, durante el Renacimiento, cuando la gente se cruzaba constantemente en la Piazza de la Signoria de Florencia, o en la Viena de los años veinte del siglo pasado, donde las cafeterías servían de punto de encuentro.

¿Dónde arranca el problema de la parálisis de las ideas?

Con el hecho de que en la enseñanza no se conversa y, por lo tanto, no se manejan las ideas, lo que aboca a una sociedad mediocre. También ocurre en el ámbito de la empresa. Cuando en esta es difícil reunirse, la gente no se pone al teléfono, un jefe se apropia de la idea de un empleado o un empleado se guarda una idea en un cajón por miedo a que se la roben, ya está condenada a la decadencia.

Temo preguntarle por la situación de las ideas en España…

No gozamos de un ambiente propicio para ellas. La diferencia entre que un país funcione y no funcione es que las ideas tengan facilidad o no para circular. En España, justo antes de la crisis, ya hubo alguna señal alarmante. Presumíamos de ser la octava economía del mundo cuando éramos el farolillo rojo en investigación. Era una contradicción en sí misma, algo no funcionaba. Los alemanes reaccionaron a la crisis investigando más, no menos. Si quieres que te toque la lotería, por lo menos debes comprar los billetes. Seguimos en gran medida instalados en esa frase desgraciadísima de Unamuno que fue “que inventen ellos”. Si no inviertes en ideas, te diriges al desastre. Esto no quiere decir que la investigación aquí no tenga dominios, como es el caso de la biomedicina, que están arrojando resultados brillantes.

Pero si la mediocridad, como sostiene, es síntoma de que un país no funciona, pintan bastos…

A ver, en primer lugar, ¿qué es un mediocre? No se nace mediocre. Es una decisión. Es concluir que el beneficio propio es más importante que el proyecto común. Esto divide en dos a la población mundial. Las cosas las tiran adelante los creativos, los que están a favor del proyecto, pero, a la que se descuidan, son saqueados por los mediocres, que presumen de que su liderazgo está por encima de todo y que cualquier persona (excepto él o ella) es sustituible. España admite al creador y al genio en el arte, pero no así en otros dominios.

En Teoría de la creatividad apunta que el Homo sapiens pudo sobrevivir gracias a su capacidad de articular el lenguaje para crear mentiras y mitos, lo que quizá explicaría el arraigo del chismorreo y el morbo hoy en día. ¿El éxito de la televisión basura podría ­tener, pues, una coartada ­evolutiva?

Sí, definitivamente. Si dices que eres un Dios o haces correr un bulo, el liderazgo te llega y no te lo has de ganar a la fuerza. Esto explica buena parte de las creencias que dominan el planeta. El chismorreo es otra forma de fabricar historias y hacer circular mitos. A veces me he quedado atónito frente a la tele pensando cómo a alguien le puede interesar un debate de media hora sobre qué diente le acaba de salir a un principito. Sólo se puede explicar si es más genético que cultural.

Ya es un lugar común afirmar que la aceleración y la dispersión de nuestra época confabulan para dificultar el ejercicio del pensamiento. No sé si usted en cambio lo interpreta en clave positiva.

En el campo de las ideas hay que buscar la dispersión, esto es, el salto de una disciplina a otra, bucear en los contenidos, los métodos y los lenguajes que hay al otro lado de la frontera. Hay un aforismo que encaja muy bien a este respecto: “La naturaleza no tiene ninguna culpa de los planes de estudio que se acuerdan en escuelas y universidades”. También es positiva la agilidad con que se maneja la información. El aislamiento que las nuevas tecnologías facilitan sí que resulta preocupante, ir a los sitios que uno busca para encerrarse en ellos. Las escuelas deberían enseñar muchas cosas sobre internet; cómo conversar y viajar, informarse, confiar y desconfiar…

Al respecto de la educación, lamenta en su libro que la escuela cultiva muchos aspectos de la cultura humana excepto quizá el más importante: la creatividad.

A mi entender, en la escuela siguen subdesarrollados tres aspectos clave. No se sale del aula lo suficiente, algo que las nuevas tecnologías dificultan aún más. Lo que de verdad estimula es la realidad, y cada vez estamos más lejos de ella. Dos, es muy gordo que no haya una asignatura de conversación, y ademas debería instaurarse en varios idiomas. La elasticidad del cerebro para los idiomas es tremenda hasta los diez años y continuamos llenándola con datos enciclopédicos que se olvidan rápidamente. Y tres, se han de probar métodos diferentes. Hay algunos centros, que van por el buen camino pero no se producirá un salto significativo hasta que a las escuelas se las valore por su creatividad.

Comenta en su nuevo libro que los ordenadores cuánticos no pensarán de verdad porque no podrán romper sus propias reglas. ¿No ve la tecnología en general, y la inteligencia artificial en particular, como esa amenaza con la que tradicionalmente nos ha entretenido la ciencia ­ficción?

La tecnología tiene un techo claro en cuanto que no nos va a sustituir a la hora de pensar, aunque sí en el trabajo. Y en el proceso de datos, claro, pues internet ya me recomienda mis propios libros. La publicidad es un ámbito que atraviesa cambios profundos, como demuestra esta publicidad dirigida. Veo motivos para el optimismo en el campo de la medicina, donde, por ejemplo, se avanzará en los diagnósticos y se personalizarán las dosis de los medicamentos. Habrá, eso sí, que superar escollos éticos y morales, como el hecho de que las compañías farmacéuticas limiten su investigación a enfermedades que reporten beneficios cuantiosos.

“El progreso moral tarde o temprano se abre camino”, señala usted.

Estoy convencido de que el progreso moral existe, pese a sus profesionales, esas instituciones dedicadas tradicionalmente a alcanzarlo como si de una misión se tratara, y que irónicamente lo han saboteado. Los artífices del progreso han sido los jueces, los librepensadores, los filósofos…

Destaca usted la conciencia ecológica y el respeto por los animales como motivos para el optimismo en el futuro de la humanidad.

Tomemos el cambio climático. De acuerdo, aún existen negacionistas, entre los que se cuenta, por cierto, Donald Trump, respecto a quien confío en que la democracia americana esté lo suficientemente madura como para echarlo del poder si persiste en su postura. Pues estoy convencido de que ocurrirá lo mismo que con el tabaco. En cuanto abundaron las sospechas de los altos índices de mortalidad que causa, las grandes tabacaleras se apresuraron a sacar estudios científicos que aseguraban que no había para tanto. Hoy, por fortuna, no hay duda de que los cientos de tóxicos que contienen los cigarrillos son letales. Siempre hay un periodo de transición en el que algunos científicos se venden, pero la verdad acaba cayendo por su propio peso. En este caso resulta incuestionable que la Tierra es un sistema cerrado, que el crecimiento descontrolado es un suicidio, que estamos acabando con una biodiversidad que contiene el secreto de cara a solventar problemas futuros que ni siquiera conocemos aún, etcétera, etcétera...

Afirma que “una tradición no es un argumento para justificar absolutamente nada”. ¿La buena tradición sería aquella que no quedaría justificada por las emociones o la longevidad, sino por cuestiones racionales?

En la fiesta de inauguración del Coliseo romano se mató diez mil animales, ¿legitima eso todo el sufrimiento posterior que se le ha infligido a los animales? Se aplica el adjetivo deportivo a la caza, madre mía… ¿Cómo hoy en día puede seguir habiendo quien prefiera ver a un león con la cabeza colgada en la pared que corriendo por la sabana? España es un país lleno de festejos en los que parece que uno no se puede divertir si no maltrata a un bicho. Y se justifica con el término tradición. Cuando una tradición es buena, yo paso a llamarla costumbre. Es la diferencia entre una paella y una ceremonia de coronación. La primera nos la comemos porque es una idea muy buena que se renueva a sí misma. Cuando algo simplemente se conserva porque se ha hecho antes, como en el segundo caso, está condenado.

¿Cree que la ola de terror que estamos padeciendo a causa del fanatismo religioso es en el fondo irreversible desde el momento en que los textos sagrados están llenos de esas “incoherencias divinas que allanan el camino a interpretaciones violentas” sobre las que escribe usted?

Aquí hay otro aforismo que nos viene que ni pintado. “Tiene más remedio una persona que no lee que la que sólo lee un libro”. Cuando el sentido crítico desaparece y se actúa de acuerdo a un dogma, todo está perdido. Sé que mucha gente se ofenderá, pero las peores organizaciones criminales de la historia de la humanidad han sido las organizaciones religiosas, que han echado mano de su calidad de representantes de la divinidad en la tierra para gobernar el mundo.

¿De qué aspectos de su paso por la dirección de CosmoCaixa se siente más orgulloso? ¿Qué legado cree que dejó?

Los museos de ciencia de Barcelona estaban compartimentados por dentro, los de física y biología ni siquiera tenían la misma dirección. El primer legado fue pues reconocer que la realidad es lo más interdisciplinario que existe. Y lo segundo fue detectar que el mayor error es traducir el lenguaje museológico a un libro o a un vídeo (ahora muchos museos se basan en la acumulación de pantallas). Por el contrario, en un buen museo la palabra museográfica es un trozo de realidad o una metáfora de la realidad.

El futuro del Hermitage Barcelona

¿Qué innovaciones aportará el Hermitage respecto a modelos previos de museo?

Tanto los museos de ciencia como los de arte tienen un alto número de visitas, pero curiosamente el público no es el mismo, son audiencias separadas. En el Hermitage iremos en la dirección de un museo fusión que irá a favor del conocimiento multidisciplinar. Nuestro propósito es generar un clima renacentista. Hasta ahora, el museólogo era un gestor, no un creador. Newton y van Gogh se explicaban por sí mismos y por sus áreas de especialidad. Ya no. ¿Por qué los museos de arte no explican que la pintura consiste en la representación de una escena tridimensional en una superficie bidimensional? ¿Y por qué los museos de ciencias no utilizan modelos narrativos para hablar de física cuántica? En el Hermitage recurriremos a obras de arte, fenómenos, objetos y, sobre todo, metáforas, es decir, trozos de realidad capaces de visualizar realidades invisibles. En definitiva, un lenguaje muy rico que apenas se ha aplicado hasta ahora.

Imagen virtual del futuro museo del Hermitage en Barcelona, cuya apertura está prevista en el 2019