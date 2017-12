Al filo de los 60 años, a Michelle Pfeiffer (California, EE.UU., 1958) se le desborda la agenda, señal inequívoca de que en Hollywood se la echaba de menos. Semirretirada para cuidar de la familia que formó hace dos décadas con el poderoso productor David Kelley, la que es, probablemente, la actriz más bella de su generación y de probado talento e intuición –posee tres candidaturas al Oscar, un Globo de Oro y un Bafta– hace tiempo que dejó atrás a la Bomba, el sexista sobrenombre del personaje con el que debutó en la serie Delta House en 1979.

En su galería de retratos difíciles de olvidar se encuentran la cantante de Los fabulosos Baker Boys, al lado de la atormentada madame de Tourvel de Las amistades peligrosas, la misteriosa Lady Halcón o la aterrada esposa que descubría para su pesar Lo que la verdad esconde. Subrayan su vuelta a primera línea –y su pacto con el reloj, que se ha olvidado de ella– su trabajo como esposa del caído magnate Madoff en El mago de las mentiras, su perversa aparición en Madre! de Aronofsky –que la sitúa entre las favoritas en pretemporada de premios– y el glamur que derrocha en la nueva versión del juguete de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express, al lado de Johnny Depp, Judi Dench o Penélope Cruz y dirigida por Kenneth Branagh, que da vida además al célebre Hércules Poirot. Por lo que cuenta, aquí Pfeiffer se lo ha pasado en grande.



¿Realmente el trabajo es tan diferente cuando un actor dirige a otro?

Sin generalizar al cien por cien, yo diría que sí. Kenneth Bra­nagh tenía mucha tarea con tantos intérpretes alrededor. No sé si es que tiene memoria fotográfica, pero ha sido capaz de darnos a cada uno las indicaciones precisas al final de cada toma sin olvidarse de nada ni de nadie. Yo creo que el actor que además es director mira el universo de ficción con una doble óptica muy interesante y se fija en detalles de las interpretaciones que, si tú mismo no te has enfrentado a la construcción de un papel, te pueden pasar inadvertidos. Si además llevas un bigote tan extravagante como el que luce su Poirot, todo se complica. Era difícil no quedarse embobada mirándolo (risas). Imposible ignorarlo. La película tiene sus truculencias, pero también mucho sentido del humor y mucha ironía.

¿Reunión de talentos es sinónimo de egos en discordia?

No esta vez, al menos. A mí, por ejemplo, me ha resultado bastante intimidante, si soy sincera. El primer día me tocó hacer un primer plano con todos ellos delante mientras pensaba: “¡Dios mío! ¡Estoy metiendo la pata delante de Judi Dench!”. Y a lo mejor no era así, pero eso siempre cruza por tu cabeza cuando trabajas ante alguien a quien admiras y respetas y ante quien no te apetece nada hacer el ridículo.



Parece ser que su personaje, la señora Hubbard, fue uno de los favoritos de Agatha Christie, y eso que creó centenares de ellos…

Lo entiendo porque tiene mucha trastienda, pero me alegro de no haberlo sabido porque hubiera contribuido a preocuparme aún más. No se debe contar mucho sobre ella. Es muy amante de la diversión, le encanta viajar, ha visto gran parte del mundo y tiene todo tipo de opiniones al respecto que te contará si tiene la mínima oportunidad. Es curiosa, amistosa y entusiasta quizá de más. Parece que está un poco sola. Pero, como mucha gente entonces y ahora, esconde parte de su auténtica personalidad. Es todo un personaje.



Que casi llevó a Lauren Bacall a ser candidata al Oscar en la versión de los setenta.

No vi la película en su momento, y Kenneth nos recomendó que no lo hiciéramos para no contaminar nuestra interpretación y que todo se contemplara con ojos nuevos, pero tengo entendido que hizo un buen trabajo. Aunque cada vez tengo más claro que lo de los premios tiene sus propias reglas y que es algo que, aunque forma parte de mi profesión, tiene muy poco que ver con aquello a lo que me dedico.

¿No le suena bien que su nombre esté en las quinielas como secundaria por su perverso personaje en Madre! de Aronofsky?

Pero no me quita el sueño. Esa película te revuelve y te machaca por dentro, y ahí radica su importancia. Es imposible permanecer impasible ante ella. Cuando trabajas con directores de ese calibre y con actores como Javier Bardem o Jennifer Lawrence o Ed Harris, el listón se pone muy alto y todo cobra sentido. Me gusta que las expectativas sean amplias y trabajar con gente que busca la excelencia y tiene su propio peso específico. En mi profesión hay momentos excepcionales en los que cada cual está haciendo su trabajo al tiempo que todos los demás están contribuyendo e inadvertidamente apoyando su desarrollo, con lo cual no hacen más que elevarlo y mejorarlo. Me encanta trabajar con personas a las que les apasiona lo que hacen. Puede ser agotador y no siempre se produce la conexión, pero cuando es así, es emocionante.

¿Habría que recuperar ese espíritu de equipo para arreglar lo que anda estropeado en la vida real?

Siempre es útil, y solucionaría muchos problemas. Pero hay personas muy poderosas que tienen un ego mucho mayor que cualquier estrella de cine que yo haya conocido.

¿Qué clase de actriz le gusta pensar que es?

No de las que se zambullen completamente en los personajes durante toda la filmación, porque me resulta agotador. No puedo vivir permanentemente atormentada. Eso no es para mí. Sin embargo, las personas cercanas a mí, en mi vida personal, me dicen que desaparezco en cierta medida cuando estoy trabajando determinado personaje. No estoy al tanto de eso, pero estoy segura de que es cierto. Soy una actriz que, desde siempre, reflexiona mucho sobre los elementos emocionales que componen un personaje en un primer momento, para luego dejarlo fluir de modo más libre. Procuro tener una visión global de lo que hago y soy muy trabajadora.



Tiene fama de perfeccionista…

Es que lo soy, y es una pesadilla. Es difícil para mí verme en pantalla y analizarme con un mínimo de misericordia. Tiendo a ser muy autocrítica. Pero me consuelo pensando que nadie ha dicho que la interpretación sea el arte de la perfección; en realidad, ninguna disciplina artística debería serlo, porque debe dar su lugar a la inspiración, a lo no premeditado, a lo inesperado. Pero vamos, siendo como soy no sé realmente como me dedico a esto, la verdad.



¿Cómo se lleva con la impaciencia, madre del estrés y uno de los males más acuciantes de nuestros días?

Intento tenerla controlada, pero tengo un problema: me aburro rápidamente de las cosas. Eso está en mí y es difícil de esquivar. La contradicción siempre nos acompaña. Está en el interior del ser humano. Se puede ser perfeccionista e impaciente. Yo creo que encuentro una gran conexión con lo que hago porque en mi trabajo el aburrimiento no tiene gran cabida. Siempre hay algo que te fascina en cada proyecto y que te mantiene interesado. En esta película he descubierto los trenes. No he viajado mucho en ellos, pero les rodea un cierto romanticismo. Cuando viajas en tren es como si entraras en un túnel del tiempo en el que todos estamos en tránsito hacia otro lugar, pero obligados a estar ahí quietos para conseguirlo. Tiene algo de irreal. Y esos looks de los años treinta me enamoraron.



¿Qué grado de información sobre un personaje cree que nos da lo que lleva puesto?

Hay quien diría que casi todo está ahí, aun de un modo latente que es posible que el espectador no sea consciente de haber percibido. Mi personaje es una mujer extravagante que se hace looks temáticos con las prendas que ha ido recogiendo en sus viajes, que le encantan y que dicen mucho sobre su personalidad un tanto anárquica. Por otro lado, encuentro ese periodo, los años treinta, muy atractivo, con trajes de líneas muy marcadas y maquillajes subrayados. El cabello se llevaba muy construido también. Pero todo ayuda a introducirte en el personaje, salvo –como ocurrió cuando interpreté a Batgirl o Catwoman– si llevas un traje de látex que te pica, te hace sudar y estás deseando quitártelo y no volver a verlo jamás.



¿Ha pensado por qué Agatha Christie tuvo tanto éxito, hasta llegar a ser la mujer más leída de la historia hasta que llegó J.K. Rowling?

Creo que tenía la extraordinaria facultad de distinguir el detalle y hacerlo destacar. Tenía muy buena mano para la creación de personajes y para fabricar intrigas calculadas al milímetro, barrocas, intrincadas. A los lectores o espectadores les encantan estos entretenimientos: los misterios con algún cadáver dentro.

¿Cree que el público es así de morboso?

No diría eso. En este caso, la violencia que tanto impregna nuestras vidas cada día y que tan presente está en la pantalla pierde su valor frente al juego y el desafío. Nos gusta que un escritor o un cineasta nos envuelvan en su investigación y acompañarles para saber quién lo hizo. Creo que a la gente le encanta resolver estos problemas y, a poder ser, antes que sus amigos y su familia.

¿Y usted es una buena detective de la vida diaria?

Como todas las madres. Pero yo, además, estoy un tanto obsesionada por descifrar el mundo. Por buscar el porqué de las cosas, y creo que vuelvo un poco locos a los que me rodean. Demasiada curiosidad y perfeccionismo. Creo tener la obligación de arreglarlo todo; si hay un problema, quiero descubrir cómo solucionarlo. De hecho, me levanto a menudo y muevo los muebles. A los que tengo cerca les ajusto lo que llevan puesto para que no les haga arrugas. Es una manía que no puedo evitar.



¿Qué es lo que hay que arreglar de modo más acuciante?

No sabría por dónde empezar, pero una vez en faena… Muchos de los males de la humanidad son endémicos y vienen de muy lejos. El problema es que no hemos conseguido solucionar lo antiguo cuando aparecen nuevos escenarios que complican todo un poco más. Y lo que le estamos haciendo a nuestra casa, a la Tierra, es de locos.

¿Hasta qué punto esa curiosidad de la que hablaba ha marcado su vida profesional?

Hasta el punto de que no tengo un papel definido o soñado que me gustaría interpretar, pero siempre estoy buscando algo que esté bien escrito y con un personaje interesante para mí, pero, sobre todo, que se desarrolle en un territorio que me resulte virgen. Que sea desafian­te y complejo. Puede ser dramá­tico o puede ser cómico, aunque ahí los directores me ven menos. Scorsese me dijo, mientras rodábamos La edad de la inocencia, que se me daba muy bien trasladar la tristeza a través de la mirada, y debe de ser verdad.

¿Y en lo personal?

Se trata de otro tipo de curiosidad. En un momento determinado decidí anteponer mi familia y mi trabajo a mi carrera. Pero ahora el nido ya está vacío, mis hijos están estudiando, y las prioridades acaban de dar un giro importante. Cuando los niños estaban en casa, fui muy exigente a la hora de aceptar un trabajo. Se me hacía muy difícil dejarlos y no quería irme a rodar lejos de ellos. He perdido oportunidades increíbles por no querer marcharme de casa en periodo escolar. Nadie tiene la culpa; simplemente no pude hacerlo. Sin embargo, si ese mismo proyecto hubiera aparecido en verano o si hubiera podido llevarlos conmigo, como cuando eran muy pequeños, lo habría aceptado. Pero cuando se hicieron más mayores y acumularon sus propios compromisos con sus clases y actividades ya era imposible. Ahora estoy mucho más liberada y puedo volver a trabajar. Realmente los echo de menos, pero, al mismo tiempo, pienso que este es mi momento otra vez, que tengo un trabajo único y realmente divertido.

Pero el tiempo pasa para todos…

Por eso ahora disfruto más de actuar: porque lo hago por amor hacia mi profesión, pero tengo que admitir que hay partes de lo que hago que no me agradan. No me gusta estar lejos de casa. Nunca me gustó. Soy una persona hogareña. Me gusta mi rutina y no me gusta vivir en hoteles o estar en un avión todo el tiempo. Es muy importante para mí tener mis cosas alrededor. Hay mucha gente en estos días que necesita estar en movimiento permanente; yo no soy así. Pero estoy segura de que todo el mundo se enfrenta con una parte de su trabajo que detesta realizar.

¿En qué se diferencia de aquella joven aspirante a actriz que debutó siendo apenas veinteañera?

Aunque el entusiasmo permanece, el hecho de tener experiencia lo cambia todo. He tomado algunas decisiones equivocadas en mi vida y he pagado un precio enorme por ellas. Por eso ahora no me precipito y pienso mucho cual va a ser el próximo paso, para estar segura de que si decido involucrarme en algo es porque realmente creo en ello. Y lo aplico en todos los campos de la vida. Muchas cosas pueden salir mal en un trabajo, por ejemplo. Incluso cuando todos los implicados tienen las mejores intenciones, pero si tienes fe en lo que estás haciendo, no importa lo que pase de principio a fin, puedes convivir con el error sin perder la fuerza para arreglar lo que está mal o para volverlo a intentar. Esa manera de enfrentar lo que haya de venir me ha funcionado siempre muy bien.