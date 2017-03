Suele ser difícil determinar el instante en que un actor se revela con un momento único que marca su carrera. No es el caso de Viola Davis (St. Matthews, Carolina del Sur, 1965). Ocurrió hace ocho años y le valió una candidatura al Oscar por una intervención de apenas 10 minutos. Fue en la película La duda, en la que su personaje –la madre de un adolescente que podría estar sufriendo abusos sexuales por parte de un sacerdote– explica en un intenso monólogo que prefiere no saber lo que está pasando; que elige vivir en la incertidumbre sobre el religioso antes que tener al hijo en casa recibiendo palizas constantes del padre. La explosión emocional en aquel rostro se hizo inolvidable. Ahora, con Fences, tercera incursión de Denzel Washington tras las cámaras, Davis ha vuelto a los Oscar, y en su tercer intento se ha llevado la estatuilla.

La escena de La duda ocurrió frente a Meryl Streep, ni más ni menos.

Interpretaba a la monja que investigaba los abusos. Fue increíble. Meryl es una alegría como artista; la mejor actriz del mundo, porque en sus ojos puedes ver todas las emociones posibles. Somos grandes amigas desde entonces.

¿Hasta qué punto se ve reflejada en este personaje?

Lo conozco muy bien porque es prácticamente mi historia. Eso lo he vivido. Sus protagonistas son tan miserables como lo era mi familia. Crecí en Rhode Island, donde mi padre cuidaba caballos en el hipódromo. Éramos tan pobres que no teníamos ninguna posesión material. Y por tanto éramos invisibles. La única manera de huir de aquello era imaginando. Sé que me hice actriz para no ser yo; para no tener mi vida.

“A las mujeres se nos ha enseñado a reprimir los sueños. Nos ocurre a blancas y negras, pero en nuestro caso aún es más difícil tal

y como está EE.UU.”

¿Qué diferencia al actor del que no lo es?

Observamos la vida de otro modo. Veo cosas que la gente no percibe aunque pasen por su lado y las absorbo en formas que nadie imagina. Por eso recuerdo todos los momentos de mi vida. Aquel en que descubrí que el novio a quien tanto quería me había engañado. En el que mi padre exhaló su último aliento y la enfermera del hospital colocó el estetoscopio sobre su pecho. Recuerdo qué aspecto tenía su cuerpo; mi reacción y la de mi madre. Cuando nos dicen que para interpretar en el cine hay que contenerse y ser ahorrativos en el gesto, siempre pienso que no es así, porque la vida no lo es. La vida, en los momentos que marcan una existencia, casi nunca es comedida.

¿No es actriz de cocinar los personajes a fuego lento?

No siempre; cada uno lleva su proceso y su propio ritmo. La experiencia me demuestra que algunos necesitan explotar.

Fences narra el día a día de un pequeño clan familiar, en un suburbio de los años cincuenta, para el que cualquier atisbo de felicidad se hace esquivo. Troy, el padre, interpretado por el propio Washington, es basurero, aunque tenía condiciones para haberse convertido en estrella del béisbol. Pero en sus buenos años no se permitía que los negros jugaran como profesionales. Enfoca su frustración en su hijo, más que adolescente, al que humilla constantemente aventando la rebelión. Lo atempera todo Rose, la esposa sonriente. Capaz de tragarse las lágrimas por mantener unida a la familia.

¿Cree que el sacrificio es un componente esencial en muchos papeles femeninos especialmente destacados?

A las mujeres se nos ha enseñado a reprimir nuestros sueños, esperanzas y voz; a sacrificarnos por un “bien mayor”, en este caso, la familia. Incluso ahora, en el 2017, cuando hemos llegado al momento en que la vida nos da permiso para hacernos escuchar y vivir en primera línea, a menudo aparece esa frustración y sientes de nuevo el dolor de estar atrapada en una esquina. Eso nos ocurre a blancas y negras, pero, en nuestro caso, todo esto es aún más difícil y tal y como está mi país, no parece que vaya a cambiar para mejor.

Se habla estos días de una cosecha excepcional de películas con protagonistas negros…

Que espero que no sea excepcional. Han sido muchos años en los que se ha querido borrar nuestra cultura. Crecí en un entorno predominantemente blanco y, antes de estudiar becada en Juilliard –la más prestigiosa escuela de interpretación estadounidense–, los profesores me explicaron que los negros, durante la esclavitud, no sabían leer ni escribir. Y yo les creí. Cuando descubrí que no era cierto, que existían autores cultos, de asombrosa profundidad, que habían escrito sobre nosotros los afroamericanos y sobre el día a día de nuestras vidas, me quedé asombrada. Y luego August Wilson ganó el Pulitzer mostrando todo eso.

¿Por qué la presencia de papeles para afroamericanos resulta, a veces, tan menguada?

No se escriben historias importantes para nosotros porque no nos imaginan llevando el peso. Somos un elemento didáctico que tiene que portar un mensaje social; una reivindicación. Si no es así, parece que lo que hacemos es irrelevante. No se nos muestra como simples seres humanos que avanzamos por la vida con nuestras idas y venidas y nuestras circunstancias y nuestras relaciones, como en cualquier película con protagonistas blancos. Y yo soy una actriz negra comprometida con nuestras reivindicaciones y que tiene muy claro su grado de implicación y su responsabilidad como mujer y afroamericana. Soy muy consciente de que la única diferencia entre una mujer blanca de 50 años y yo es que ella tiene más oportunidades en todos los sentidos. Pero también soy otras muchas cosas.

Que no tienen que ver con la etnia, con el género ni con ningún elemento susceptible de discriminación…

Soy un ser humano. Y muy complejo. No lo hago deliberadamen­te, pero soy una combinación de recuerdos, de incoherencias, de hipocresía, de alegría, de dolor, de humor, de feminidad, de sexualidad. Por ejemplo, estoy casada hace años. Ya sé que eso supone renunciar a una parte de tu libertad como persona y que hay momentos en los que la única opción es aceptar que no se está de acuerdo y hay que hacer sacrificios. Eso ocurre en todas las parejas. No me siento diferente de nadie, salvo por el modo en que la sociedad ha dado forma a mi vida y a mi pasado. Luego, si soy un ser humano complejo, ¡cómo no voy a hacer personajes contradictorios como yo!

La química con Denzel Washington en pantalla es evidente. ¿También existe fuera de ella?

Es el cómplice perfecto. Lo conozco hace años; me dio un papel en su primera película como director, Antwone Whistle, y luego fuimos compañeros en las tablas interpretando los mismos papeles que en Fences y ganamos juntos los premios Tony. Es un gran observador de la vida. Tiene un detector finísimo de lo que no es auténtico. Como director, sabe lo que tiene que hacer para liberar la verdad dentro de ti. No le gustan las piruetas; es un gran amante de la sencillez.

¿Es cierto que los actores aprenden entre sí, cuando detectan que el otro está en estado de gracia?

Por supuesto, es la mejor escuela. Denzel, en esta película, está espectacular cuando se enfada con Dios y le echa en cara lo que le pasa. En casi todas las películas de negros hay una escena de iglesia porque nos relacionamos con Dios de un modo muy específico; porque durante décadas no teníamos otra cosa. Necesitábamos un lugar, un santuario, en el que sintiésemos que nuestras vidas valían algo, en el que tuviésemos algo de consuelo. Por eso mismo llama tanto la atención ese momento de enfrentamiento y rebeldía. Pero, además, y sobre todo, es un ser humano excepcional.