–Yo no creo que todo vaya a peor. Ya hay un Gobierno, la economía va mejor, hay signos de recuperación y ya no existe tanta incertidumbre política, que era lo que nos estaba haciendo daño. La clase media se va a recuperar. No, no va a haber mucha tensión social. Vamos a salir adelante.

–Ya, pero ¿y tus hijos?

–Saldrán adelante.

–Seguro. Pero peor que tú.

Hay una cristalera en el restaurante que deja ver, a lo lejos, la gran ciudad. Es uno de esos pueblos de las afueras de Madrid que se cuentan entre los de mayor renta per cápita de España, donde el PP ganó las últimas elecciones y el segundo partido fue Ciudadanos. Quienes conversan son Alberto, un directivo de éxito, y uno de sus colaboradores, que le ha planteado una pregunta pertinente, porque refleja uno de los temores más frecuentes entre quienes entienden que su existencia está ya materialmente resuelta. A Alberto le quedan pocos años para una jubilación que alargará porque se siente todavía fuerte “para seguir dando guerra”, pero no por necesidad. Tras una larga trayectoria profesional, los recursos acumulados le permiten observar su porvenir con tranquilidad. Pero no es la situación de sus hijos, uno de los cuales está empleado como becario en una gran compañía, mientras que otra se ha marchado a una empresa de menor tamaño, porque no estaba cómoda con el salario. Las posibilidades de que su recorrido laboral sea como el de su padre son remotas, lo cual, en este instante en que su vida laboral comienza a definirse, es observado con preocupación por Alberto.

Es un temor común, afirma Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los autores, junto con Carlos J. Fernández y Rafael Ibáñez, del estudio “Entre la auste­ridad y el malestar” (Revista Española de ­Investigaciones Sociológicas, julio-septiembre 2016), en el que analizan los sentimientos y las percepciones de los españoles antes y después de la crisis: “Las clases medias altas expresaban mucha angustia por sus hijos, porque eran conscientes de que no iban a tener las mismas posibilida­des que ellos ni podrían mantener el estatus ­conseguido”.

Hace pocas décadas, y en esa idea se socializó buena parte de la población española, tener formación superior, ser una persona trabajadora y responsable era un camino normado para mejorar en el nivel de vida. Eran procesos acumulativos que permitían que los jóvenes aumentaran los ingresos conforme pasaban los años y que los mayores pudieran, gracias al patrimonio cultural y laboral acumulado, ayudar a hijos y nietos a labrarse un porvenir mejor. Esa clase de confianza en el futuro ya no está presente, y no sólo porque la realidad la desmienta, sino también porque se ha perdido la capacidad predictiva. La incertidumbre es la norma, y los próximos años parece que traerán cambios aún mayores, con la informatización, la robotización y la inteligencia artificial como elementos definitivamente disruptores. La vida se asemeja a la tecnología, que nadie puede anticipar cómo será dentro de diez años. Y esa sensación de que todo va muy rápido es un elemento políticamente poderoso, porque multiplica la incertidumbre.Como demostraba el economista Branko Milanovic con su famoso “gráfico del elefante”, las clases medias occidentales han sido las grandes perdedoras en el proceso de globalización. Las transformaciones en el proceso productivo no sólo han provocado un descenso en sus ingresos, sino que también han alterado profundamente su confianza en el futuro, un aspecto que queda reflejado de forma cristalina en sus descendientes. La recesión, además, se ha dejado sentir especialmente entre los jóvenes: según la Encuesta Financiera de las Familias, realizada por el Banco de España, la renta de los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años descendió un 22,5% entre el 2011 y el 2014. Los hijos de la clase media con titulación universitaria están trabajando en puestos por debajo de su cualificación y de los salarios esperados, desplazando hacia la base de la pirámide a los de la clase trabajadora, quienes, a su vez, se encuentran con los inmigrantes como competencia. Esta es una fuente de tensiones sociales, porque este contexto no se entiende como consecuencia de una recesión, sino como anticipo de la normalidad futura.

El populismo, como recuerda el historiador italiano Loris Zanatta, siempre ha jugado con el recuerdo (real o ficticio) de un tiempo en el que las cosas fueron mucho mejores: no busca la utopía, sino el regreso a una suerte de normalidad perdida. Así ocurrió cuando el movimiento nació, en los EE.UU. de la segunda mitad del siglo XIX, y en expresiones posteriores, como el populismo conservador de 1960. Hoy es diferente, pero conserva la misma memoria. Marine Le Pen y el Frente Nacional francés lo sintetizan en carteles que rezan “Nunca ha faltado a un joven francés trabajo en nuestra nación”, y Trump evoca esa época en que las fábricas estadounidenses estaban a pleno rendimiento y promete traerlas de vuelta. Esa seguridad que una vez fue regresa ahora como aspiración frente a un mundo veloz que diluye los puntos de apoyo. Un deseo que los populistas de derechas están recogiendo vía nacionalismo o proteccionismo, lo cual es una promesa de gran calado en tiempos inciertos.

La edad se deja sentir en sus cuerpos, igual que los excesos. Distan mucho de esas anatomías fibrosas que la televisión muestra con frecuencia y de esa delgadez producto de las privaciones o del running que las clases más favorecidas han adoptado como marca de distinción. Ellos tienen músculo y grasa y no lo esconden; los aperitivos que acompañan al alcohol que beben se alejan mucho de lo saludable, y les gustan así. Es última hora de la tarde en el bar de Luis y hay pocos parroquianos. Es uno de esos establecimientos que, hasta no hace muchos años, eran el lugar de encuentro de los barrios, cuando las zonas residenciales obreras conservaban cierta atmósfera de esos pueblos que habían abandonado durante la emigración masiva a las ciudades, cuando los niños corrían solos por las calles y los padres los llamaban desde la ventana. Hoy es mucho menos alegre, aunque ha habido épocas peores, dicen, como los años de la heroína. Han llegado emigrantes, pero son una minoría; hay más ancianos que antes, y bastantes familias jóvenes integradas por hijos del barrio.

Ninguno de los presentes tiene una existencia cómoda en lo económico; uno de ellos está en paro y vive del trabajo de su mujer, otro subsiste con trabajos esporádicos, otro es comercial, un cuarto es empleado municipal y el último lleva acodado en la barra desde la hora de comer. Hablan alto, ríen las gracias de manera ostensible y sus conversaciones no son muy diferentes, en cuanto a contenidos, de lo que suele hablarse en la mayoría de los bares. Sin embargo, hay algo que tienen en común: su odio a los políticos.

Como se subraya en “Entre la austeridad y el malestar”, en el inicio de la crisis la idea de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades fue interiorizada socialmente, también por las clases trabajadoras. El deseo de imitar niveles de vida de clases superiores había llevado a gastos suntuarios cuyas obligaciones no se podían cumplir. Todo el mundo conocía muchos ejemplos, propios o ajenos, que ratificaban esa teoría. Pero a medida que la crisis avanzaba, esa creencia dejó paso a la convicción de que los males habían sido causados por el engaño de los bancos y, sobre todo, por políticos ineptos o corruptos que se enriquecieron a costa de la gente.

El populismo ha sabido aprovechar este malestar, y la idea de una élite que explota al pueblo es uno de los elementos que se repiten en las diferentes versiones de la ideología. Trump la identificó con los burócratas de Washington, y Le Pen, Beppe Grillo (en Italia) y Geert Wilders (Holanda), con los de Bruselas, y ha sido un resorte muy eficaz electoralmente. En España, con todo, esa reacción fue más abstracta, se centró en el rechazo en bloque de los políticos, lo que permitió que surgieran y crecieran nuevos partidos.

Esa fase, sin embargo, está superada, en tanto las formaciones que venían a luchar contra el establishment han perdido en casi toda España el empuje con el que nacieron, convirtiéndose en partidos como los demás. Eso se nota de forma evidente entre los habituales del bar: a pesar de que prefieren unos líderes a otros, tienden a equipararlos, a señalar que “todos son iguales”. Pero cuando se les pregunta por Trump, y aunque las opiniones son dispares (desde “ese tío está loco, nos la va a liar” hasta “su mujer está muy buena”), hay algo en lo que coinciden: “Tiene cojones”. Son gente a la que le gustan las cosas claras, a la que conviene irle de frente, que odia la palabrería y la hipocresía, y esa franqueza del líder estadounidense les hace gracia. Es lógico, señala Luis Enrique Alonso, porque “después de un ciclo liberal suele llegar otro autoritario. Frente al abaratamiento del trabajo, la inestabilidad y la imposibilidad de generar carreras estables, las clases medias y las populares buscan seguridad, y la encuentran en estos personajes preautoritarios; les resultan mucho más creíbles que los movimientos sociales”.

Trump se muestra como es y está lejos de todos aquellos que les dicen que les va mal porque no se reinventan, porque no hacen coaching, porque no llevan una vida saludable o no practican el mindfulness. A ellos les gustan los chuletones y los cubatas, el fútbol y las comidas con grasa, y aprecian a quienes, como ellos, disfrutan de las cosas buenas de toda la vida. Puede que muchos populistas sean millonarios o hayan estudiado en universidades de prestigio, pero les resultan más cercanos que esos políticos de carrera que les hablan a través de explicaciones enrevesadas, de gráficos cuyos términos no entienden y que terminan diciéndoles que viven mejor que nunca. En esa contraposición de las costumbres del pueblo y de las élites también se juega buena parte de la apuesta populista.

Gonzalo es un pequeño empresario de la hostelería. Su establecimiento, que adquirió hace pocos años, cuenta con una aceptación razonable, que le permite pagar la elevada hipoteca del local, la de su casa y los salarios de sus pocos empleados. Las cosas no le van mal, pero es consciente de que, para seguir generando los ingresos precisos, debe sacrificar gran parte de su vida privada y del tiempo destinado a su familia. Eso le tiene quemado, como el hecho de que su sector sea complicado y no sepa si dentro de unos meses podrá seguir ingresando lo necesario para hacer frente a las deudas. Su otro gran problema es el personal: le cuesta encontrar camareros que conozcan la profesión, la mano de obra formada escasea y es cara para lo que puede pagar. Varios de sus trabajadores son inmigrantes. “Los españoles no quieren trabajar en esto, que es muy sacrificado”, dice. Su mayor queja, sin embargo, son los numerosos impuestos, a los que culpa de su incertidumbre. Si no fuera por ellos, viviría mejor y podría ahorrar para el futuro, una creencia común entre las capas medias, y más si poseen un negocio.

El gran líder populista William Jennings Bryan definió las tres grandes constantes del movimiento: la existencia de una élite que medra a costa de la gente (“We the people”), la consciencia de que el orden común está siendo pervertido y la invocación al poder estatal para restaurar ese orden, y el recurso al pasado como justificación de la revuelta (en su caso, los principios y los valores que dieron lugar a EEUU y a su Constitución). Más de seis décadas después, George Wallace recogió aquella herencia para llevarla a un nuevo lugar, creando una retórica conservadora que se hizo muy popular: la élite tenía una doble cara, y estaba representada tanto por los burócratas de Washing­ton como por las minorías (étnicas, de clase o ideológicas) que vivían del presupuesto estatal: los ricos explotaban a la gente común a través de los impuestos para dárselo a unos holgazanes (afroamericanos, hippies, activistas progres) que vivían a costa de los demás. Ese discurso ha sido retomado en nuestra época, y Gonzalo es de esas personas que lo creen íntegramente: esa parte de bienestar que le roban con sus impuestos va a parar a unos inmigrantes que suponen un gran gasto estatal y a unos españoles que, como cobran el subsidio, no están dispuestos a dar palo al agua.

Trump supone una vuelta de tuerca a esa retórica, ya que ha aumentado la apuesta (los inmigrantes se llevan los recursos de EE.UU., y los países extranjeros les roban sus trabajos), pero no lo ha cambiado sustancialmente. El repliegue nacionalista en Europa consiste exactamente en esto, ya sea en Francia, Reino Unido o Alemania: se trata de defenderse de la alianza entre las élites de Bruselas, que abogan por el libre comercio, al mismo tiempo que traen al continente a los refugiados o destinan las ayudas sociales a los inmigrantes. Ese sensación de perder por arriba y por abajo es la que construye una nueva mentalidad, ligada al anhelo de seguridad. El populismo de derechas dirige esos sentimientos hacia la construcción de fronteras nacionales sólidas y hacia la defensa de los intereses de sus ciudadanos, lo que sólo puede conseguirse mediante un Estado fuerte.

Todos estos elementos anímicos y sociales han configurado el populismo de derechas: la inseguridad vital, la pérdida de futuro, la sensación de las personas de que han salido perdiendo en este proceso de cambio, y sobre todo, de abandono por aquellos que deberían protegerles. Al otro lado están las élites, en especial los políticos, con sus coches de lujo, residencias, viajes de placer a destinos exóticos y cenas en restaurantes caros, y las minorías, cuyo mejor ejemplo son los inmigrantes (o los del subsidio agrario de Andalucía), que se perciben como una amenaza. Esta configuración explosiva es la que está dando lugar a nuevos movimientos a la derecha del marco político.

España, hasta la fecha, parecía bien pertrechada para resistir a esta ola. El recuerdo de 40 años de dictadura, la ocupación del espacio político populista por formaciones de izquierda y la buena posición del PP entre los estratos sociales teóricamente favorables a estas posiciones políticas suponen un blindaje sólido. A ello se suma un aspecto importante, como es la variable patriótica, de difícil resolución. El nacionalismo centralista utiliza una tesis populista que genera simpatías en el interior del país, según la cual si no fuera por las autonomías, España gastaría mucho menos, reduciría enormemente su deuda pública y no tendría que pagar a un montón de políticos que han hecho de las comunidades sus cortijos. Desde los nacionalismos periféricos se emplea una tesis similar, que afirma que Madrid les resta enormes posibilidades de desarrollo mediante la extracción de sus recursos vía unos impuestos que destina a partes del territorio improductivas. Ambas tesis aparecen incompatibles, y un discurso que las supere resulta poco probable.

José Luis Villacañas, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Populismo (Ed. La Huerta Grande), subraya que “no es probable un populismo hegemónico emergente (como el que en algún momento amaga Aznar) porque la emergencia explícita de esas creencias arcaicas (semejantes a las de Trump) llevaría a la irrupción siniestra del franquismo”. La tesis es apoyada por José Luis Moreno Pestaña, profesor de Filosofía en la Universidad de Cádiz, ya que “el PP es fuerte, la movilización baja y los dos partidos nuevos han ofrecido una salida solvente a la crisis de confianza política –dice–. Sin embargo, esta situación no es estática, y en el horizonte asoman cambios. Uno es que la crisis económica persista, que Podemos se consuma en las luchas típicas del sectarismo universitario y C’s pierda raíces en las clases medias. En ese caso, puede surgir un Trump”.

Los síntomas a corto plazo son buenos, asegura Víctor Lapuente, profesor del Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Göteborg. “El problema llega con los indicadores a medio plazo: el aumento de la desigualdad y el hecho de que la desconfianza en las instituciones españolas esté a niveles altísimos (en comparación con otros países) es preocupante, porque suelen tener efectos nocivos tarde o temprano: mayor polarización social, menor voluntad de pagar impuestos. Estamos en una especie de ‘falsa calma’ y si no nos tomamos en serio lo estructural, podemos tener problemas en el futuro”, señala.

Si el éxito populista continúa extendiéndose en Europa y la recuperación económica no alcanza a la mayoría de la población, la llama puede prender en capas sociales desfavorecidas. Como señala Fran Carrillo, director de la consultora La Fábrica de Discursos y coordinador de un próximo libro sobre populismo que editará Deusto, un Trump español sólo podría triunfar “con un discurso radical hacia la clase obrera y clase media empobrecida y segmentado por sectores. El caso Vox no es representativo en este sentido”.

Trump, además, es un salto adelante. La recuperación del proteccionismo y el combate contra la globalización son sólo el primer elemento. Implica un regreso al poder carismático tradicional, a elementos de convicción no racionales, pero también supone el final de las formas de hacer típicas de las socialdemocracias europeas del siglo pasado. El presidente estadounidense ha nombrado un Gabinete integrado por empresarios de éxito, subrayando que quiere a su lado a personas con experiencia y empuje, cuyas decisiones están basadas en las evidencias de la práctica y no en teorías abstractas. Como resultado, los políticos y los expertos, las personas que solían estar al frente de las instituciones públicas, están desapareciendo de los puestos de élite. Son millonarios y directivos provenientes de las grandes empresas los que han tomado las riendas, prometiendo que su fórmula hará a la nación más fuerte y más prósperos a sus ciudadanos. Trump es otro modelo, otra fórmula aún no probada aquí, que puede tener su oportunidad si, en una situación de deterioro material, las capas sociales sometidas al desclasamiento buscan una figura fuerte que les prometa protección contra las inclemencias de un mundo demasiado rápido y líquido.