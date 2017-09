Si, como vaticina el físico Stephen Hawking, la humanidad hace las maletas y se marcha a colonizar otros planetas más allá de Orión, tal vez dentro de algunos siglos esos humanos del futuro vuelvan a la Tierra y quizás se sorprendan al recordar que sus antecesores, es decir, nosotros, eran –o somos– aún totalmente… biológicos.

Con un cerebro equipado sólo por neuronas, lento, con poca memoria; con extremidades de carne y hueso, débiles; con sentidos como la vista o el oído limitados. Simples humanos que se hallan en el preámbulo del siguiente paso en la evolución de la especie, que no será biológico, sino en el que nos fusionaremos con la tecnología. Humanos en las puertas del advenimiento de la era transhumana. La de los humanos 2.0. O incluso 3.0.

Porque esos seres del futuro tendrán mentes potenciadas con chips, con nuevos sentidos que ni siquiera imaginamos; que se autodiseñarán, quizás con diversas extremidades extra, robóticas, y una fuerza superior; serán capaces de ver en todas las frecuencias de la luz y se comunicarán telepáticamente. Serán superhumanos con superpoderes, como la ciencia ficción tantas veces ha recreado. Pero esta vez reales. Cíborgs de verdad, de carne y silicio.

Esa era ya ha empezado. Que los seres humanos han tratado de mejorarse usando tecnología no es nada nuevo; de hecho, uno de los primeros ejemplos de ingeniería biomédica es una prótesis de un dedo del pie fabricada en madera y cuero hallada en una momia egipcia que data de hace 3.000 años. Y llevamos gafas, lentillas, que corrigen defectos de visión; y manos, piernas y pies ortopédicos; prótesis de cadera; marcapasos y válvulas de arterias; implantes cocleares para oír; electrodos en el cerebro para mejorar la depresión y los síntomas del parkinson.

“El implante aumentaba mi alcance sensorial, podía controlar una mano robótica por internet y sentir lo que la mano sentía”, cuenta el profesor Kevin Warwick, pionero en la materia

Incluso hay antropólogos, como la norteamericana Amber Case, que defienden que el uso que hacemos de los teléfonos móviles, las redes sociales, el ordenador, nos convierten también ya en humanos 2.0. “Somos una nueva forma de Homo sapiens”, asegura. Por su parte, el visionario Elon Musk, al frente de Tesla, alertaba hace unos meses en una presentación en Dubái que “los humanos tienen que convertirse en cíborgs para seguir siendo relevantes en un futuro dominado por la inteligencia artificial”. No es el único que piensa así.

En todo el planeta, científicos e ingenieros investigan desde las universidades y los centros más prestigiosos no sólo cómo usar la tecnología para regenerar sentidos o miembros del cuerpo dañados o perdidos, sino también formas de potenciar nuestras capacidades, de acercarnos más al concepto de superhumanos. De actualizarnos.

Y en el otro extremo, cada vez hay más individuos que optan por implantarse chips y cables, experimentar con sus propios cuerpos, con los peligros y las oportunidades que esa acción entraña; muchos de ellos, con tecnologías low cost, fabricadas o hackeadas por ellos mismos, en sus garajes. Para ellos, querer convertirse en cíborgs “tiene que ver con el espíritu explorador del ser humano, con las ganas de ir más allá, también de los límites biológicos”, considera Rafel Duran, realizador del documental Cíborgs entre nosotros, coproducido por Mediapro y TV3.

La próxima evolución

El concepto cíborg tiene poco más de medio siglo de historia. Durante la guerra fría y en plena carrera espacial entre la URSS y EE.UU., la NASA investigaba de qué forma sus astronautas tendrían más oportunidades de sobrevivir a las duras condiciones del espacio. Dos científicos, Manfred Clynes y Nathan Kline, publicaron un artículo en 1960 en el que proponían mejorar al ser humano para lograr tal cometido y acuñaban el término cíborg, la contracción en inglés de organismo cibernético.

La idea cayó en el olvido hasta que hace algunos años investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) la desempolvaron. Harry Asada, por ejemplo, desarrolla prototipos de exoesqueletos capaces de reforzar algunas partes del cuerpo de los astronautas, así como en extremidades adicionales, que se coordinan con las de carne y hueso para ayudarlos a realizar una acción concreta. Quizás los veamos en la próxima misión tripulada a Marte.

“Tras 4.000 millones de años de evolución –asegura a Magazine el historiador y escritor Yuval Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén–, la vida ha estado dominada por las leyes de la selección natural, tanto si eras un virus o un dinosaurio. Sin embargo, la fusión de las máquinas con los humanos reemplazará la selección natural por el diseño inteligente”. Autor de Homo deus: una breve historia del mañana (Debate), Harari defiende que “los cíborgs son nuestro futuro” y asegura que “la unión entre las máquinas y los seres humanos será la evolución más grande en biología desde que surgió la vida”.

El británico Kevin Warwick fue uno de los primeros aventureros en experimentar con implantes capaces de potenciar las capacidades humanas. En 1998, este profesor de Cibernética de la Universidad de Reading (Reino Unido) se implantó en el brazo un chip RFID (de identificación por radiofrecuencia). El experimento duró nueve días, y un ordenador fue trazando los movimientos de Warwick por el departamento. Lo que aquel sencillo dispositivo le permitía era abrir y cerrar puertas, o encender la luz sólo con su presencia.

En el 2002 logró que le implantaran una interfaz con 100 electrodos conectados a los nervios del brazo. “Aquel implante aumentaba mi alcance sensorial, podía controlar una mano robótica a través de internet y sentir lo que aquella mano estaba sintiendo, aunque estuviera en la otra punta del mundo, en Nueva York”, explica en videoconferencia. Luego dio un paso más y logró convencer a su mujer para que se implantara un sistema similar al suyo. “Quería comunicarme de forma directa con ella”, asegura. Y de hecho, lo logró: cuando su mujer movía la mano, él podía sentir esa acción.

Con aquellos primeros experimentos Warwick pretendía estudiar de qué forma el cuerpo interactúa con la tecnología. “Vimos, por ejemplo, que mi organismo había destruido los implantes, los había corroído. Ahora hay otros experimentos en marcha, como BrainGate, que usan silicio, un material que el cuerpo no rechaza, pero que cuando se emplean en implantes a escala nanométrica, el cuerpo los engulle, se disuelven”, explica.

Ahora, dice este investigador, aunque la tecnología está más al alcance, lo que se puede hacer aún es limitado, quizás algunos cambios sensoriales. No obstante, “aún conlleva cierto peligro porque se desconocen los efectos de algunos materiales de los implantes en el cuerpo; si se hace sin atención médica, puede provocar incluso infecciones graves. Y ya hay gente que se está implantando cosas, aunque no lo digan”, afirma. Tras una pausa, respira, suspira y añade: “Yo antes era un cíborg, pero ahora soy un humano, muy normal. No tengo ya implantes, aunque sí algún cable, pero no hace nada”.

Sentir el color

Si Warwick fue seguramente el primero en experimentar implantándose chips, Neil Harbisson se convirtió en el primer cíborg reconocido como tal por un país. Es también, sin duda, el más popular. Este británico criado en Catalunya nació con acromatopsia, una enfermedad congénita que le impide ver los colores. “Para mí, ver en blanco y negro no es una discapacidad ni un problema físico, sino todo lo contrario. Por ejemplo, puedo memorizar de forma más sencilla porque el color no me distrae”, asegura. Ahora bien, “desde pequeño sentía que no podía acceder al uso social del color”. De ahí que en el 2003 comenzara a investigar cómo podía crear un nuevo sentido del color.

“Pensé en los delfines, que no tienen orejas pero perciben el sonido a través de los huesos. Quería algo similar, percibir vibraciones directamente en el cráneo en función de los colores que hubiera a mi alrededor”, explica. Y se fijó nuevamente en la naturaleza para inspirarse en los insectos. Diseñó una antena conectada a un chip implantado en su cerebro; la antena capta los colores del entorno y produce una vibración en función de la frecuencia de luz, y esa vibración se transmite por el cráneo. “Entrar en un supermercado, por ejemplo, es muy bonito, como escuchar una sinfonía”, explica.

Lo más complicado no fue diseñar la antena ni tampoco aprender a qué color correspondía cada vibración –¡es capaz de diferenciar hasta 40 tipos de azul!–, sino, tal como le ocurrió a Warwick con sus implantes, encontrar a un médico que quisiera perforarle la cabeza e implantárselo. “La mayoría me decían que no era ético porque traspasaba lo natural de que era capaz un humano”.

No en vano, la antena le permite percibir más colores de los visibles, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Puede conectarse a internet y recibir colores de elementos externos, o incluso la gente puede enviarle tonos y el propio Harbisson puede, a través de satélites, percibir colores del espacio. Al final dio con un cirujano que de forma anónima accedió a realizarle la operación. “La gente me dice constantemente que llevo una antena, pero no llevo una antena, tengo una antena. Es un nuevo órgano sensorial que forma parte de mí”. Harbisson logró que en el Reino Unido lo consideraran así y aparece en la foto del pasaporte con su antena. “Somos la primera generación que podemos dedicarnos a crear nuevos sentidos y nuevos órganos y la primera que también puede explorar este cambio”, ­constata.

Harbisson, junto a la coreógrafa y también ciborg Moon Ribas, creó en el 2010 la Fundación Cíborg, con sede en Barcelona. El objetivo era defender el derecho de los cíborgs, pero sobre todo experimentar, extender los sentidos y las capacidades humanas con añadidos cibernéticos, permanentes o provisionales. “Creamos órganos y sentidos nuevos”, asegura y pone como ejemplo “el sentido del norte, un chip en el cuerpo que vibra cada vez que te encaras al norte. O retrocepción, pequeños sensores que vibran cuando tienes presencia detrás de ti y puedes notar si hay una pared, o una persona detrás. O el sentido sísmico, que te permite percibir todos los terremotos del mundo en el cuerpo, que es lo que tiene Moon Ribas”, cuenta Harbisson.

Un nuevo punto de vista

La historia de Rob Spence se parece y no se parece a la de Neil Harbisson. De niño, este director de documentales canadiense tuvo un accidente con una escopeta de caza y se dañó un ojo, cuya salud fue empeorando hasta que de adulto tuvieron que extirpárselo. En buena medida influenciado por los superhéroes de los cómics, en el 2009 decidió dar un giro a su situación e implantarse una prótesis ocular que incluye una cámara que funciona con una batería recargable. No ve a través de ella, pero se mueve como su ojo sano y puede grabar escenas desde su punto de vista, nunca mejor dicho. Lo ha llamado Eyeborg. Y es un nuevo órgano.

A diferencia de otros cíborgs, en el caso de Spence, el ojo no interactúa con el resto de su organismo, sino que transmite imágenes de vídeo a un monitor inalámbrico. “Fue algo casi natural en mi caso, un cineasta que pierde un ojo”, explica. “El objetivo al implantarme el Eyeborg era jugar con el espacio que solía estar habitado por mi ojo. Obviamente, perder una parte de tu cuerpo no es divertido, pero sí lo es construirte una cámara ojo con un led que brilla”, explica.

A la conquista del cerebro

Warwick, Harbisson, Spence son sólo algunos ejemplos incipientes de la fusión, por el momento tímida, humano-máquina. En las próximas décadas, augura el historiador Harari, es probable que avancemos en esa dirección mucho más rápido, con el desarrollo de sensores biométricos, de la inteligencia artificial y de interfaces directas cerebro-ordenador.

Para el 2050, se aventura Harari, “es posible que los teléfonos móviles ya no los llevemos en el bolsillo, sino incorporados, dentro de nuestro cuerpo, a través de sensores biométricos”, que monitorizarán el corazón, la presión sanguínea y la actividad cerebral 24 horas al día. Serán capaces de detectar un cáncer en su primerísima etapa y tomar acciones preventivas antes incluso de que sepamos que algo va mal.

También –plantea el profesor israelí– serán capaces de interpretar nuestros impulsos y deseos antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. “Si ves a una persona en la calle que desconoces, la inteligencia artificial sabrá inmediatamente si la encuentras atractiva sexualmente, simplemente detectando cambios en el ritmo cardiaco y la presión arterial”, afirma tal vez provocador, y añade que “la inteligencia artificial se conectará a la de esa otra persona para saber si la atracción es mutua y en caso afirmativo, ver si es posible organizar una cita”.

En el 2100, asegura este escritor, los humanos y las máquinas se habrán fusionado por completo. Tanto será así que los humanos ya no podrán sobrevivir solos, desconectados de la red. “Los peligros de esa situación son tan grandes como las oportunidades que brinda”, asegura.

“Para el 2050, es posible que los móviles ya no los llevemos en el bolsillo, sino incorporados en nuestro cuerpo, a través de sensores biométricos”, aventura el historiador Yuval Harari

El gran asalto de la cibernética será, sin duda, el cerebro. Ahora ya existen interfaces sencillas que conectan nuestras neuronas con máquinas que restauran el control motor de pacientes con parálisis o que hacen posible la comunicación en pacientes con daños cerebrales, como sucede con el propio Stephen Hawking, con quien comenzábamos esta historia.

“Los grandes desafíos en este ámbito están por llegar y se producirán cuando empecemos a tocar el sistema nervioso y el cerebro. Entonces podremos implementar nuevas formas de comunicación”, asegura Warwick. “Implantes que ahora se usan para terapia se podrán utilizar para comunicarnos –añade–, para potenciarnos cognitivamente”.

Pero ¿acaso la gente querrá abrirse la cabeza para implantarse trozos de silicio? “Como ocurre con todas las tecnologías, dependerá de las ventajas que comporte y también del hecho de que no dañe a otras personas”, responde este excíborg, quien confiesa que ahora está “trabajando con los cirujanos para ponerme el último implante. Pero este va en serio: quiero unir el cerebro de dos personas. Y es peligroso, hay muchos riesgos y daños potenciales. Por eso estoy acabando de reunir el valor para llevarlo adelante”. Es más que probable que tocar el cerebro incorporándole nuevos chips que nos modifiquen pueda cambiarnos, hacer que dejemos de ser los humanos que somos.

Carme Torras, investigadora del Instituto de Robótica e Informática Industrial del CSIC-UPC, reflexiona al respecto. “En ingeniería genética se ha visto muy claro que se tenían que establecer unos principios éticos porque si no las acciones del ser humano podían desembocar en situaciones no deseables, como por ejemplo escoger el hijo que quieres, lo que nos coloca en el papel de creadores. En este caso, poder aumentar la naturaleza humana podría cambiar la propia naturaleza humana. ­Implica intervenir en la evolución biológica, cosa por otra parte que la tecnología siempre hace porque muchos de quienes están vivos lo hacen por la medicina y la tecnología”.

Porque una cosa, puntualiza, es mejorar al ser humano para evitar una enfermedad o emplear medicina regenerativa para paliar los daños de un accidente o una discapacidad. Y otra, insiste, mejorar para alcanzar capacidades superiores.