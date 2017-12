Es chef por casualidad. No era buen estudiante ni tenía vocación, así que su madre tuvo un golpe de lucidez, como él dice, y lo metió entre fogones para que fuera un hombre de provecho. Y vaya si lo es. Andoni Luis Aduriz (San Sebastián, 1971) creó el restaurante Mugaritz, dos estrellas Michelin, y lo volvió a crear después de que se incendiara por completo en febrero del 2010. Dice que sus platos no tienen por qué estar necesariamente buenos. Que el concepto de bueno o malo es un concepto cultural, que tiene que ver con el aprendizaje, con lo que te han enseñado que es bueno o malo, con la educación sensorial.

–¿Qué educación hemos recibido para la vida? ¿Y para la muerte?

–Salvo honrosas excepciones, se nos prepara para encajar en modelos que buscan eficiencias que tienen más que ver con el sobrevivir que con el vivir. Se nos instruye para una convivencia muy superficial y se eluden habilidades para afrontar la diferencia, el amor, el desengaño, la frustración, el éxito, la enfermedad o la paternidad. La muerte en nuestra sociedad es un tabú.

–¿Ha tenido alguna experiencia con ella?

–No tengo la noción de haber estado nunca cerca de la muerte a pesar de haber vivido situaciones que la invocaron, como circular con un autobús por el lugar donde una hora y media después un doble atentado con explosivos mataba a 38 personas en Estambul. Mi experiencia más cercana fue vivir la muerte de mi padre y mi suegro. Lo viví con serenidad, tranquilidad y emociones encontradas.

No le da miedo y considera que más allá de la muerte sólo está la perdurabilidad “en la memoria de otros que irradie nuestro paso por el mundo”. Ha creado un plato que se llama Pan y vino. Vida eterna y está regado con vino de misa. ¿Por qué? ¿Qué emociones quiere transmitir?

–Nos gusta que un bocado incite a reflexionar. Nuestra cultura ha hecho del pan y el vino ingredientes simbólicos para encarnar un compromiso que va más allá de nuestra existencia física ¿No es prodigioso? ¿Y si en vez de al pan y al vino esa significación se la diésemos a un donut y un kalimotxo?

Es un chef que filosofa y se sabe controvertido. Genera odios o pasiones, sin término medio. Daría su vida por proteger algo que merezca la pena. Pero ¿qué merece la pena para Andoni Luis Aduriz?

–La propia vida, así como las de otros, y conceptos como la libertad. Daría mi vida por salvar mi propia vida.

–¿Qué es la vida para usted?

–Según un cálculo de probabilidades que mostró un profesor de Harvard hace unos años, la posibilidad de que como individuos estemos aquí es prácticamente nula, próxima al cero. Partiendo de ahí, la vida es un milagro y una oportunidad maravillosa para desarrollar nuestras capacidades.

–¿Cómo hay que vivirla?

Como el oxímoron que es, con pasión y juicio.

1. Si supiera que mañana es el último día de su vida, ¿qué haría? ¿Cómo lo pasaría?

Daría un paseo junto a mi mujer y mi hijo por los alrededores de Jaizkibel, me iría después a comer con ellos a un buen restaurante. Por la tarde ordenaría tres cosas que me gustaría que quedasen en marcha y enviaría por e-mail esta entrevista al resto de mi familia, amigos y personas que quiero. Pediría que no le dijesen nada a mi ama, que le ocultasen mi ausencia diciéndole que estoy de viaje, o con mucho trabajo. (Tiene 89 años, ya perdió un hijo con 18 años. Siempre pensé que, de morirme, sería, al menos, un día después que mi madre).



2. ¿Qué le hubiera gustado hacer y ya no podrá porque no tendrá tiempo?

Ver crecer a mi hijo, principalmente. El resto de mis aspiraciones, como ver desarrollarse la cocina de Mugaritz, meditar sobre mi profesión, viajar y conocer otras realidades, mantener charlas interminables con amigos, es algo que me apenaría no poder continuar haciendo. No obstante, he vivido situaciones y momentos tan extraordinarios en mi vida, que me siento un afortunado.



3. ¿Qué aconsejaría a los que se quedan?

Que sepan distinguir entre sus sueños y los de otros para no verse arrastrados a vivir una vida que no es la suya. Que luchen por ellos sin dañar a nadie y que no se castiguen por no lograrlos. El camino es la meta final.



4. ¿Cómo diría que fue su vida?

Tuve una existencia llena de búsqueda y dudas, con mucho esfuerzo y trabajo así como con grandes dosis de amor. Se me permitió asomarme al infierno y al paraíso en varias ocasiones, conocer personas sobresalientes y habitar las palabras compromiso y decepción.



5. ¿De qué está más orgulloso?

De haber operado un ecosistema donde brotaban atributos que hicieron de muchos individuos grandes personas y buenos profesionales.



6. ¿Se arrepiente de algo?

Objetivamente, no. Me hubiese gustado ser más eficiente en todo, pero hay que interiorizar que los desaciertos en la vida sólo computan como errores si no te afinan y no se aprende de ellos.

7. ¿El mejor recuerdo de su vida?

Han sido tantos y tantos que es muy difícil quedarse con uno, eso sí, siempre asociados a una mirada. Como las ocasiones en las que antes de dormir le narraba una historia a mi hijo mientras este miraba deslumbrado.



8. ¿Cuál sería el menú de su última cena?

Doce pasos con los mejores platos de alta cocina de los últimos cincuenta años, acompañados con un maridaje de esos que te roban el corazón de otras tantas joyas embotelladas seleccionadas por Guillermo Cruz y su equipo.



9. ¿Se iría a dormir?

Sí, creo que es un buen tránsito, y según como se mire, hasta un ritual de paso.



10. ¿Cuál sería su epitafio?

“Aquí descansan los restos de un tipo que nos incomodó para hacernos dudar”.